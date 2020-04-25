2020-04-25T18:49:44+03:00
Общество

Советы по ведению здорового образа жизни для людей в возрасте 65 лет и старше

Доказано, что адекватная физическая нагрузка улучшает иммунитет, что просто необходимо в период эпидемии коронавирусной инфекции
Валерия ГРОМОВА
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Для людей в возрасте 65 лет и старше физическая активность предполагает оздоровительные упражнения или занятия в период досуга, подвижные виды активности (например, велосипед или пешие прогулки), профессиональной деятельности (если человек продолжает работать), домашние дела, игры, состязания, спортивные или плановые занятия в рамках ежедневной деятельности, семьи и общества. Доказано, что адекватная физическая нагрузка улучшает иммунитет, что просто необходимо в период эпидемии коронавирусной инфекции.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в целях укрепления костно-мышечных тканей, сердечно-легочной системы, функционального состояния, снижения риска неинфекционных заболеваний, депрессии и нарушения когнитивных функций рекомендуется следующая практика физической активности:

• уделять не менее 150 минут в неделю занятиям аэробикой средней интенсивности, или, не менее, 75 минут в неделю занятиям аэробикой высокой интенсивности, или аналогичной физической активности средней и высокой интенсивности;

• каждое занятие аэробикой должно продолжаться не менее 10 минут;

• для того чтобы получить дополнительные преимущества для здоровья, посоветуйте родителям увеличить нагрузки своих занятий аэробикой средней интенсивности до 300 минут в неделю, или до 150 минут в неделю, если занимаются аэробикой высокой интенсивности, или аналогичное сочетание занятий аэробикой средней и высокой интенсивности;

• те, у кого есть с проблемы суставов должны выполнять упражнения на равновесие, предотвращающие риск падений, три или более дней в неделю;

• если пожилые люди по состоянию своего здоровья не могут выполнять рекомендуемый объем физической активности, то они должны заниматься физическими упражнениями с учетом своих физических возможностей и состояния здоровья.

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Советы по ведению здорового образа жизни для людей в возрасте 65 лет и старше
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