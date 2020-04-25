2020-04-25T18:09:39+03:00
Общество

Дмитрий Панкратов: «Не бойтесь пропустить заполненную маршрутку, за ней скоро придет следующая»

Частные перевозчики увеличивают количество рейсов в часы пик
Эльвира ОСИПОВА
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- Мы просим пассажиров пользоваться масками в общественном транспорте и не заходить в автобус, если они видят, что к остановке он подходит уже заполненным, - сказал директор ООО "Мещеряков и К" Дмитрий Панкратов. По его словам, после восстановления подтверждения на право работы на маршруте Т-67 ИП Мещерякова было принято решение увеличить количество автобусов на линии в часы пик. Это позволит регулировать число пассажиров в салоне, не нарушая требования указа губернатора Нижегородской области о работе в условиях повышенной готовности.

"Решение минтранса об отзыве подтверждения было неприятным для нас, но справедливым. Сейчас все нарушения устранены: автобусы на конечных остановках проходят санитарную обработку, закуплены дезинфицирующие средства, водителям мы раздали медицинские маски, в салонах расклеили информационные материалы и нанесли разметку. Сотрудники прошли инструктаж. Мы понимаем, что сегодня непростая ситуация для всей страны, и готовы работать, делая всё возможное для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - сказал Дмитрий Панкратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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