Первый случай COVID-19 подтвердился в Большеболдинском районе

25 Апр 2020 2020-04-25T15:02:41+03:00

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По данным на 25 апреля 2020 года, случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже в 40 районах и городских округах Нижегородской области. За последние сутки первый заболевший был выявлен в Большеболдинском районе.

Наибольшее число пациентов с COVID-19 – 786 человек – по-прежнему находятся в приволжской столице. Также коронавирус был обнаружен еще у 79 человек в Павловском районе, 46 человек – в Кстовском, 34 – на Бору и по 31 – в Выксе и Сарове.

Напомним, на сегодняшний день в Нижегородской области коронавирус найден у 1214 пациентов. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 118 человек. 109 жителей полностью выздоровели и уже покинули инфекционную больницу.

Губернатор Глеб Никитин каждый день рекомендует нижегородцам соблюдать режим всеобщей самоизоляции и не выходить на улицу без крайней необходимости.

- Хочу еще раз напомнить: заразиться этим опасным заболеванием может каждый, кто не соблюдает режим самоизоляции и нарушает санитарно-эпидемиологические требования. Впереди выходные, многие открывают полноценный дачный сезон. Призываю всех, и особенно людей пожилого возраста: старайтесь не пользоваться лишний раз общественным транспортом и избегайте мест скопления людей, - отметил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU