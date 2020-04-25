2020-04-25T12:24:19+03:00
Общество

Сотрудникам нижегородских салонов красоты предложили помогать медикам в борьбе с коронавирусом

К бьюти-мастерам обратился замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов
Юлия ИСАЕВА
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Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предложил сотрудникам салонов красоты, косметологии и спа-центров трудоустроиться в больницы, чтобы вместе с врачами бороться с COVID-19. Чиновник считает это правильным решением в сложившейся ситуации.

- Сегодня проводили ZOOM совещание с представителями бьюти индустрии. Вопрос один. Когда откроются салоны красоты, косметологии и спа-центры? Думаю, пока рано открываться им. Растет количество заболевших. А значит открытие салонов - новый стимул для распространения инфекции, - написал Мелик-Гусейнов на своей странице в «Инстаграм».

Замгубернатор понимает, что салоны теряют клиентов и выручку, поэтому мастера начали тайком принимать на дому.

- Медицине сейчас как никогда нужны дополнительные руки. А сотрудникам бьюти индустрии, пусть и временная, но работа. Тем более, если есть медицинская книжка на руках. Welcome! Больницы и поликлиники готовы временно трудоустроить коллег. И вместе бороться с COVID-19, - добавил чиновник.

Если мастера не желают напрямую сталкиваться с коронавирусом, то им найдут офисную работу в медицинских учреждениях.

Мелик-Гусейнов призвал всех желающих обращаться по телефону кадровой службы минздрава Нижегородской области: 8-952-786-75-56.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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