Песенный марафон ПФО «Наш День победы» стартовал в Мордовии
В регионах Приволжского федерального округа стартовал песенный марафон «Наш День победы». Это масштабная акция, приуроченная к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Она проводится по инициативе аппарата полномочного представителя Президента РФ, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Мероприятие началось в Мордовии. Песня «День победы» была исполнена на русском, мокшанском и эрзянском языках разными артистами и объединениями. После этого глава местного отделения общественного движения «Волонтеры победы» Ярослава Завалихина передала эстрафету остальным регионом ПФО, в том числе и Нижегородской области.
- Поддержите нас в этот святой для каждого год 75-летия Великой победы. Пойте песни победы, рассказывайте о Великой победе. Национальным республикам предлагаем исполнить куплеты легендарной песни на своих родных языках так, как это сделали мы, - призвала она.
КОНКРЕТНО
В рамках песенного марафона исполнители из разных регионов объединятся в один большой коллектив и исполнят знаменитую песню «День победы» на родных языках, передавая эстафету друг другу. Кстати, для этой песни 2020 год тоже стал юбилейным - впервые ее исполнили 45 лет назад.
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