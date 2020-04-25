Областное родительское собрание пройдет 25 апреля в онлайн-формате

25 Апр 2020 2020-04-25T10:44:53+03:00

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В субботу, 25 апреля 2020 года, в Нижегородской области пройдет родительское собрание. Участники смогут задать интересующие вопросы и обсудить проблемы.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мероприятие было решено провести в онлайн-формате. С родителями школьников будут общаться замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов и министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин.

Подключиться к трансляции смогут все желающие родители из разных районов области. Тема собрания - завершение учебного года в текущих условиях.

Начало - в 14:00. Ссылку на подключение можно найти здесь. Она будет доступна с 11:00.

Как подчеркнул Давид Мелит-Гусейнов, на собрании будут обсуждаться вопросы аттестации и планы на будущее. По предварительным данным, подключиться планируют порядка 100 тысяч человек. А все материалы потом будут продублированы на сайтах правительства Нижегородской области, министерства образования и школьных организациях.

Ранее мы рассказывали о том, по каким предметам будут аттестовывать школьников Нижегородской области в ближайшее время. По словам Сергея Злобина, преподавателям нужно найти оптимальные решения, которые снизят нагрузку на учеников и позволят подготовиться к выпускным экзаменам.

ИСТОЧНИК KP.RU