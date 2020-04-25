Борская школа заплатила подрядчику полтора миллиона рублей за невыполненный капремонт

25 Апр 2020 2020-04-25T09:50:48+03:00

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Борская прокуратура обнаружила в одной из местных школ факт мошенничества. О нем стало известно в ходе проверки исполнения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок

Речь идет о Каликинской школе, которая в свое время заключила муниципальный контракт с коммерческой фирмой, чтобы та выполнила работы по капитальному ремонту крови и замене окон в здании. На основании этих документов образовательное учреждение выплатило подрядчику более пяти миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, правоохранители выяснили, что часть работ, которая была предусмотрена контрактом, но не была при этом выполнена, также оплачена. Эти работы оцениваются в полтора миллиона рублей.

- Поскольку в действиях должностных лиц подрядной организации содержатся признаки состава преступления, материалы проверки направлены в СО ОМВД России по Бору для решения вопроса об уголовном преследовании, - уточнили в ведомстве.

В результате было возбуждено уголовное дело. Ход предварительного расследования находится на контроле городской прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU