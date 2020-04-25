Как правильно носить медицинскую маску

25 Апр 2020 2020-04-25T08:58:13+03:00

Заболевший человек должен надевать маску в обществе, чтобы сдержать распространение инфекции в обществе.

Изменить размер текста: A A

Защитные маски имеют разную конструкцию, они бывают одноразовыми и многоразовыми. Чтобы обезопасить себя от заражения инфекционным заболеванием, маску необходимо правильно носить.

Маска должна плотно прилегать к носу, подбородку и закрывать рот. Пластиковое крепление, вшитое в изделие, плотно подгоняют по форме носа до полного прилегания. Складки на маске нужно расправить и придать ей обтекаемую форму. После того, как маска зафиксирована на лице, не рекомендуется трогать ее руками.

Влажную или отсыревшую, маску, на которую попала кровь, слизь или что-то другое следует немедленно сменить на новую.

Снимать испорченную или использованную маску необходимо за ушные петельки. Перед сменой маски и после ее выбрасывания необходимо помыть руки с мылом или спиртовым средством.

Одноразовую медицинскую маску необходимо менять каждые 2 часа. Категорически запрещается использовать одноразовую маску вторично. Многоразовую маску необходимо менять каждые 3 часа и использовать повторно только после специальной обработки.

Заболевший человек, присутствующий среди людей (коллеги, семья, общественные места), должен надевать маску, чтобы сдержать распространение инфекции в обществе. Вирус передается воздушно-капельным путем, то есть через кашель и чихание и маска обеспечивает блокировку распространение инфекции от больного человека к здоровым. Зараженному человеку в коллективе желательно носить трехслойную медицинскую маску и менять ее каждый час, или она быстро станет полноценным рассадником инфекции. В период пандемии, особенно в общественных местах, маску необходимо носить и тем, кто болен, и тем, кто не хочет заразиться.

Соблюдайте меры безопасности и будьте здоровы!

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»

Вконтакте

Инстаграм: be_healthy_cmp

ИСТОЧНИК KP.RU