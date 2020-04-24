2020-04-24T21:11:39+03:00
Общество

Семиэтажный дом в центре Нижнего Новгорода включили в реестр ОКН

Одновременно с этим список объектов культурного наследия пополнили еще три здания
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

В реестр объектов культурного наследия включен семиэтажный жилой дом железнодорожников по адресу улица Семашко, 2. Одновременно с ним в реестр включены еще четыре здания в центре Нижнего Новгорода. Среди них дома на улице Алексеевской, Семашко, Грузинской и в Казбекском переулке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Это довольно редкий случай для Нижнего Новгорода, когда в реестр ОКН включено семиэтажное здание – представитель ранней советской неоклассики, - уверен руководитель регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Григорий Меламед. – Оно сочетает в себе геометрическую четкость конструктивизма и монументальный декор. Здание по праву включено в реестр объектов культурного наследия, так как принадлежит к выдающимся образцам нижегородской архитектуры 1930-х годов.

Вместе с этим зданием в реестр были включены объекты по следующим адресам: «Дом М.Е. Башкирова» в переулке Казбекском, 4, дом № 33 по улице Алексеевской, дом № 13 по улице Грузинской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семиэтажный дом в центре Нижнего Новгорода включили в реестр ОКН
Заместитель губернатора Андрей Саносян ответит на вопросы нижегородских предпринимателей
Маршрутка № 67 возобновит работу в Нижнем Новгороде
В нижегородских тюрьмах и СИЗО приняты меры профилактики коронавируса
Нижегородский областной педсовет пройдет в формате видеоконференции
Более 10 000 нижегородцев поздравили близких с Пасхой открытками от Ассоциации ДУКов Нижнего Новгорода
Нижегородские кардиохирурги провели сложнейшую операцию на сердце
Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года: Горожане вышли на прогулку
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Годовалый ребенок пострадал в результате ДТП в Борском районе
У жителей двух районов Нижегородской области не подтвердился коронавирус
Большая часть общественных пространств Нижнего Новгорода благополучно пережила зиму
Анатолий Козерадский: «Необходимость изменения Конституции РФ назрела давно»
Свыше трех тысяч протоколов составлено в отношении нарушителей самоизоляции
Директором Главного управления автодорог региона назначен Леонид Самухин
Более 51,3 тысячи нижегородцев прошли тестирование на COVID-19
Известный вирусолог считает, что коронавирус пришел надолго