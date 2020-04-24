Семиэтажный дом в центре Нижнего Новгорода включили в реестр ОКН

24 Апр 2020 2020-04-24T21:11:39+03:00

Одновременно с этим список объектов культурного наследия пополнили еще три здания

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В реестр объектов культурного наследия включен семиэтажный жилой дом железнодорожников по адресу улица Семашко, 2. Одновременно с ним в реестр включены еще четыре здания в центре Нижнего Новгорода. Среди них дома на улице Алексеевской, Семашко, Грузинской и в Казбекском переулке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Это довольно редкий случай для Нижнего Новгорода, когда в реестр ОКН включено семиэтажное здание – представитель ранней советской неоклассики, - уверен руководитель регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Григорий Меламед. – Оно сочетает в себе геометрическую четкость конструктивизма и монументальный декор. Здание по праву включено в реестр объектов культурного наследия, так как принадлежит к выдающимся образцам нижегородской архитектуры 1930-х годов.

Вместе с этим зданием в реестр были включены объекты по следующим адресам: «Дом М.Е. Башкирова» в переулке Казбекском, 4, дом № 33 по улице Алексеевской, дом № 13 по улице Грузинской.

ИСТОЧНИК KP.RU