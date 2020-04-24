Семиэтажный дом в центре Нижнего Новгорода включили в реестр ОКН
В реестр объектов культурного наследия включен семиэтажный жилой дом железнодорожников по адресу улица Семашко, 2. Одновременно с ним в реестр включены еще четыре здания в центре Нижнего Новгорода. Среди них дома на улице Алексеевской, Семашко, Грузинской и в Казбекском переулке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
- Это довольно редкий случай для Нижнего Новгорода, когда в реестр ОКН включено семиэтажное здание – представитель ранней советской неоклассики, - уверен руководитель регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Григорий Меламед. – Оно сочетает в себе геометрическую четкость конструктивизма и монументальный декор. Здание по праву включено в реестр объектов культурного наследия, так как принадлежит к выдающимся образцам нижегородской архитектуры 1930-х годов.
Вместе с этим зданием в реестр были включены объекты по следующим адресам: «Дом М.Е. Башкирова» в переулке Казбекском, 4, дом № 33 по улице Алексеевской, дом № 13 по улице Грузинской.
ИСТОЧНИК KP.RU