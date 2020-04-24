2020-04-24T19:04:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Заместитель губернатора Андрей Саносян ответит на вопросы нижегородских предпринимателей

Задать вопросы можно будет в инстаграм-аккаунте Проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян ответит на вопросы нижегородских предпринимателей в прямом эфире в инстаграм-аккаунте Проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области @nnstrategy. Эфир запланирован на 19:00 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Во время прямого эфира речь пойдет о поддержке регионального бизнеса во время пандемии коронавируса, - говорится в сообщении правительства. – Прежде всего, заместитель губернатора расскажет предпринимателям о том, как нижегородским компаниям получить региональную поддержку, а также на какие меры поддержки могут рассчитывать индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции действует в Нижегородской области с 30 марта. На протяжении этого периода разрешается работать лишь ограниченному кругу предприятий, получивших подтверждение на работу. Все они должны подтвердить соблюдение всех эпидемиологических требований в своих компаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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