2020-04-24T17:47:59+03:00
Общество

В нижегородских тюрьмах и СИЗО приняты меры профилактики коронавируса

По просьбам осужденных, в некоторые колонии увеличены поставки лука, чеснока и лимонов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В нижегородских исправительных учреждениях проводятся мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Михаил Тараканов.

- Только за первый квартал члены нашей комиссии совершили 18 выездов в исправительные учреждения области, - рассказал Михаил Тараканов. – Мы стараемся оперативно реагировать на все жалобы и обращения со стороны осужденных. Только в середине марта я посетил четыре исправительных учреждения Нижегородской области. Во время личного приема заключенные могли получить юридические консультации. Все их обращения мы взяли на контроль.

У всех заключенных были разные просьбы. К примеру, в ходе посещения колонии ИК-15 в целях профилактики инфекционных заболеваний поступила просьба увеличить поставки репчатого лука, чеснока и лимонов. Также всех интересовало поступление средств индивидуальной защиты в магазин на территории ИК-15. Кроме того, в одном из отрядов заключенные пожаловались на отсутствие принудительной вентиляции в спальных помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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