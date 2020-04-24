2020-04-24T17:16:00+03:00
Общество

Нижегородский областной педсовет пройдет в формате видеоконференции

Начало трансляции в 17:00 24 апреля
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Сегодня в Нижнем Новгороде пройдет областной педагогический совет. Он состоится в формате видеоконференции в дистанционном режиме. Начало трансляции запланировано на 17:00 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В ходе педагогического совета планируется обсудить возможные варианты завершения нынешнего учебного года, - говорится в сообщении. – Как ожидается, работники образовательных учреждений смогут найти оптимальные решения, позволяющие снизить нагрузку на школьников. Кроме того, планируется обсудить подготовку учеников к выпускным экзаменам в сложившейся ситуации.

Как сообщается, модератором педсовета выступит заместитель губернатора Нижегородской области Давил Мелик-Гусейнов. Кроме того, в педагогическом совете примет участие министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин. Чтобы посмотреть видеоконференцию, необходимо перейти по ссылке.

Напомним, сразу после весенних каникул в начале апреля нижегородские школьники начали обучение в дистанционном формате. Сейчас на этот режим перешли все нижегородские школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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