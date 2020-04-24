2020-04-24T16:50:24+03:00
Общество

Более 10 000 нижегородцев поздравили близких с Пасхой открытками от Ассоциации ДУКов Нижнего Новгорода

Создать собственную открытку мог любой желающий
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В период с 17 по 24 апреля Ассоциация ДУКов Нижнего Новгорода провела специальную акцию, приуроченную к Пасхе, для нижегородцев. В рамках этой акции каждый житель мог поздравить своих близких уникальной онлайн-открыткой, которую можно было создать самостоятельно – выбрать дизайн и подписать, от кого и кому поздравление.

- Пасха – это семейный праздник, и в период карантина и самоизоляции мы посчитали важным дать возможность нижегородцем поздравить своих близких в очень душевном и добром формате – именной открытки, стилизованный под открытки 70-х годов, - прокомментировал пресс-секретарь Ассоциации ДУКов Нижнего Новгорода Михаил Песин.

Такой возможностью воспользовались более 10 тысяч нижегородцев. Кстати, по словам представителей Ассоциации, подобные акции будут проводиться и по другим значимым городским и национальным праздникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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