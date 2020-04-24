24 Апр 2020 2020-04-24T16:17:22+03:00

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Нижегородские кардиохирурги провели сложнейшую операцию на сердце пациенту с разрывом восходящего отдела аорты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- После необходимого проведения дообследования нижегородские кардиохирурги провели операцию по протезированию восходящей аорты и аортального клапана в условиях искусственного кровообращения, - говорится в сообщении. – Эта операция была проведена в течение пяти часов. Закончена она была глубокой ночью. Уже наутро пациент чувствовал себя хорошо, и вскоре был переведен из реанимации в обычную палату. Операция длилась порядка 5 часов и закончилась глубокой ночью. Спустя еще неделю молодой человек уже начал готовиться к выписке.

К слову, в Нижегородский кардиоцентр мужчина был доставлен из первичного сосудистого отделения Лысковской районной больницы. Предварительно была проведена консультация с кардиохирургом через сервис телемедицины.

В настоящее время в Нижегородской области в рамках национального проекта "Здравоохранение" создана целая система оказания помощи пациентам с острым аортальным синдромом.

ИСТОЧНИК KP.RU