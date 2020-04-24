Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года: Горожане вышли на прогулку

24 Апр 2020 2020-04-24T15:00:05+03:00

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Количество зараженных COVID-19 в столице Приволжья перевалило за тысячу. При этом, как отмечают региональные власти, единственным способом остановить распространение этой заразы по-прежнему можно лишь одним способом - соблюдать режим всеобщей самоизоляции, объявленный с 30 марта. Однако делают это далеко не все горожане.

По данным Яндекса, уровень самоизоляции в Нижнем Новгороде на 14.40 24 апреля 2020 года составил 2,4 балла. Эта цифра говорит о том, что на улицах города очень много людей.

Самый высокий индекс (5,0 балла) в этот день был зафиксирован с 02.00 до 04.00. А дальше показатель стал падать, скатившись в итоге до 2,4 балла. Сейчас приволжская столица находится на пятом месте по индексу уровня самоизоляции среди городов-миллионников.

В топ-5 городов России с населением выше одного миллиона также вошли Москва (3,0 балла), Пермь (2,6 балла), Красноярск и Омск (по 2,5 балла). Хуже всех с дисциплиной у жителей Челябинска - там индекс уровня самоизоляции на данный момент не превышает 1,9 балла.

Между тем в больнице скончался еще один пациент с коронавирусом. У пожилого нижегородца с хронической болезнью почек была диагностирована двухсторонняя тотальная пневмония.

КСТАТИ

Нижегородцы получили доступ к карте нарушителей карантина по коронавирусу. На портале «Карта жителя Нижегородской области» появился раздел под названием «Безопасный путь». Там можно увидеть, где были зафиксированы нарушения самоизоляции. С помощью этой информации каждый сможет составить безопасный маршрут, минуя опасные улицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU