Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года: Горожане вышли на прогулку
Количество зараженных COVID-19 в столице Приволжья перевалило за тысячу. При этом, как отмечают региональные власти, единственным способом остановить распространение этой заразы по-прежнему можно лишь одним способом - соблюдать режим всеобщей самоизоляции, объявленный с 30 марта. Однако делают это далеко не все горожане.
По данным Яндекса, уровень самоизоляции в Нижнем Новгороде на 14.40 24 апреля 2020 года составил 2,4 балла. Эта цифра говорит о том, что на улицах города очень много людей.
Самый высокий индекс (5,0 балла) в этот день был зафиксирован с 02.00 до 04.00. А дальше показатель стал падать, скатившись в итоге до 2,4 балла. Сейчас приволжская столица находится на пятом месте по индексу уровня самоизоляции среди городов-миллионников.
В топ-5 городов России с населением выше одного миллиона также вошли Москва (3,0 балла), Пермь (2,6 балла), Красноярск и Омск (по 2,5 балла). Хуже всех с дисциплиной у жителей Челябинска - там индекс уровня самоизоляции на данный момент не превышает 1,9 балла.
Между тем в больнице скончался еще один пациент с коронавирусом. У пожилого нижегородца с хронической болезнью почек была диагностирована двухсторонняя тотальная пневмония.
КСТАТИ
Нижегородцы получили доступ к карте нарушителей карантина по коронавирусу. На портале «Карта жителя Нижегородской области» появился раздел под названием «Безопасный путь». Там можно увидеть, где были зафиксированы нарушения самоизоляции. С помощью этой информации каждый сможет составить безопасный маршрут, минуя опасные улицы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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