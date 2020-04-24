Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших

24 Апр 2020 2020-04-24T14:51:47+03:00

Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года. Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Рассказываем, в каком районе областного центра зараженных больше всего

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Случаи заражения COVID-19 выявлены в 39 районах и городских округах Нижегородской области. Больше всего заболевших в областном центре - 719 человек. В местном оперштабе по коронавирусу рассказали, какие районы Нижнего Новгорода лидируют по количеству заболевших.

По данным на 24 апреля 2020 года, на первом месте по числу зараженных COVID-19 находится Ленинский район - там уже 130 подтвержденных случаев. Чуть меньше заболевших в Канавине - 121 и в Нижегородском районе - 116.

У остальных районов количество зараженных жителей еще не перевалило за сотню. Так, в Советском районе - 97 подтвержденных случаев, на Автозаводе - 86, в Приокском и Сормовском районах - по 63. Меньше всего заболевших коронавирусной инфекции по-прежнему в Московском районе - всего 43.

Напомним, за минувшие сутки выявлено еще 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в Нижегородской области. Таким образом общее число заболевших в регионе выросло до 1096.

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ИСТОЧНИК KP.RU