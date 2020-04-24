Годовалый ребенок пострадал в результате ДТП в Борском районе

24 Апр 2020 2020-04-24T14:28:46+03:00

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Автомобильная авария, в результате которой пострадал младенец, произошла в Борском районе 23 апреля. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД России по Нижегородской области, ДТП случилось на Комсомольской улице в поселке Октябрьский в 17.40.

Водитель ВАЗ 21140 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку «Киа».

Из-за столкновения пострадал совсем крошечный пассажир иностранной машины. Годовалого мальчика доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, вдавленным переломом левой височной кости и ушибом левой теменной области.

В настоящее время полицейские разыскивают водителя отечественного авто, который скрылся с места аварии.

Напомним, вечером 22 апреля произошло другое ДТП с пострадавшими. На трассе Владимир-Муром-Арзамас столкнулись ВАЗ и «Форд Фьюжн». В итоге ранения различных степеней тяжести получили четыре человека. Позже выяснилось, что виновник аварии был пьян.

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ИСТОЧНИК KP.RU