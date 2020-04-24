2020-04-24T14:03:54+03:00
Общество

Большая часть общественных пространств Нижнего Новгорода благополучно пережила зиму

Однако без повреждений все равно не обошлось
Анастасия НАЗАРОВА
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Большая часть общественных пространств Нижнего Новгорода пережила зиму, сообщил замглавы городской администрации Виктор Сдобняков. Хотя без повреждений все же не обошлось: где-то погнули баскетбольный щит, где-то оторвали доску от скамейки.

Чиновник отметил, что самые серьезные повреждения зафиксированы в Автозаводском районе. Так, в сквере Прыгунова нарушена конструкция сцены, сломаны взрослые качели и парочка урн. Кроме того, испорчено резиновое покрытие спортивной площадки.

Кстати, частично поломки уже устранены. Остальное подрядчикам предстоит выполнить в рамках гарантийных обязательств в самые короткие сроки.

Отметим, что в общественных пространствах некоторых районов Нижнего Новгорода обошлось без повреждений. Например, все сквер имени 1905 года стоит нетронутый. Никаких нарушений проверяющие не выявили и в парке имени Пушкина в Советском районе. Не требуется ремонта также в общественных пространствах Московского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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