Анатолий Козерадский: «Необходимость изменения Конституции РФ назрела давно»

24 Апр 2020 2020-04-24T13:17:51+03:00

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Необходимость внесения изменений в Конституцию Российской Федерации назрела давно, заявил председатель правления фонда «Нижегородский Кремль» председатель областного Заксобрания I и II созывов Анатолий Козерадский.

- Конституцию 1993 года принимали в спешке, после роспуска советов народных депутатов всех уровней. Многие статьи основного закона страны тогда не были проработаны должным образом, а главное, что услышать и учесть мнения граждан страны команда Бориса Ельцина не хотела. Срочно требовался законодательный акт, легализирующий сложившуюся обстановку. Авторы текста Конституции использовали мировой опыт в надежде, что устранение идеологических разногласий при отказе от плановой советской экономики позволит без труда влиться в мировой правопорядок. Сейчас ситуация совершенно иная. Страна уже прошла большой путь и доказала свою мощь на международной арене, - считает эксперт.

По его словам, особенно важными представляются поправки, которые предполагают территориальную целостность государства и социальные льготы и гарантии для граждан.

- Мы не имеем права лишать Россию земель. Любой подобный прецедент может привести к попыткам развалить страну так же, как это в свое время произошло с Советским Союзом. Такое просто недопустимо! Не менее ценны и своевременны изменения в Конституции, касающиеся социальных льгот и гарантий. Люди должны знать, быть уверенными в том, что государство всегда подставит им плечо, поможет и защитит, - подчеркнул Козерадский.

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ИСТОЧНИК KP.RU