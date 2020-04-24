Свыше трех тысяч протоколов составлено в отношении нарушителей самоизоляции

24 Апр 2020 2020-04-24T12:11:59+03:00

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Более трех тысяч протоколов составили нижегородские полицейские, а также представители органов исполнительной власти и МСУ в отношении нарушителей самоизоляции за последние две недели. Причем 547 из 3128 протоколов были составлены именно органами власти, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Большая часть оформленных документов оформлена в отношении граждан. 1907 из них уже направлено в суд, а по 127 вынесены решения.

Как уточнили в областной пресс-службе, в 11,3 тысячи случаев проверяющие ограничились профилактическими беседами. Они рассказали нарушителям, чем грозит несоблюдение режима повышенной готовности в плане здоровья.

Добавим, что только за последние сутки в регионе было проведено 652 проверки и свыше 750 профилактических бесед. Составлено 23 протокола.

Сообщалось, что за минувшие сутки выявлено еще 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU