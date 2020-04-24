Директором Главного управления автодорог региона назначен Леонид Самухин

24 Апр 2020 2020-04-24T11:26:21+03:00

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Экс-заммэра Нижнего Новгорода Леонид Самухин перешел на работу в областное правительство. С 20 апреля чиновник исполняет обязанности директора Главного управления автодорог региона, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как уточнил замглавы региона Сергей Морозов, в активную фазу входит реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». И одной из главных задач нового руководителя ГУАД - следить за работой подрядчиков, ремонтирующих областные дороги. Вдобавок ко всему Леониду Самухину придется курировать три больших объекта: строительство транспортных развязок в Неклюдово, Ольгине и на улице Циолковского.

В свою очередь глава регионального минтранса Павел Саватеев подчеркнул, что профессиональный опыт назначенца, проработавшего в частности в федеральных учреждениях, позволит четко выстроить деятельность вверенного ему управления.

Напомним, что с октября 2019 года по настоящее время Леонид Самухин работал заместителем мэра Нижнего Новгорода. В зоне его ответственности были департаменты дорожного хозяйства и транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU