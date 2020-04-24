2020-04-24T11:08:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 51,3 тысячи нижегородцев прошли тестирование на COVID-19

Нижегородская область лидирует по количеству исследованных жителей в ПФО
Анастасия НАЗАРОВА
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Более 51,3 тысячи нижегородцев протестированы на коронавирус. Это лучший показатель региона среди субъектов ПФО, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, что исследования на «чуму-2020» проводят сразу несколько местных организаций: лаборатории Роспотребнадзора, СПИД-центр, Приволжский исследовательский медуниверситет и ПОМЦ, а также противотуберкулезный диспансер, Центр гигиены и эпидемиологии № 50 в Сарове и ООО «АВК Мед». Так, только за последние сутки в Нижегородской области протестированы 2944 человека.

При этом глава региона Глеб Никитин заверил, что тест-систем для контроля над ситуацией с распространением COVID-19 на нижегородской земле хватает.

- Прежде всего исследования проводятся среди тех людей, относящихся к группе риска. А это контактировавшие с зараженными и приехавшие из регионов с высоким уровнем заболеваемости, - добавил губернатор.

Напомним, что за минувшие сутки выявлено еще 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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