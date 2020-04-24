2020-04-24T10:33:39+03:00
Общество

Дорожные камеры по всей России будут объединены в одну сеть

Теперь человека, выехавшего из одного региона в другой, можно будет найти одним нажатием клавиши
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Большой брат» уже рядом: россияне привыкают к цифровым пропускам, которые теперь нужны даже для банального похода в магазин, а теперь проверять «легальность» выхода из дома начинают по номерам машин еще и дорожные камеры. Такая система слежения начнет работать в 21 регионе, а потом все камеры и вовсе будут объединены в одну большую сеть, сообщает kp.ru.

По мнению экспертов, такая централизация в любом случае должна была произойти – коронавирус лишь ускорил процесс на несколько лет. При этом законопослушным гражданам опасаться нечего – персональные данные граждан были у сотрудников полиции и раньше.

Сейчас единая платформа цифровых пропусков работает в Москве и Московской области. Но уже в течение этой недели к ним присоединятся Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Орловская и Белгородская области. А потом еще 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Анатолий Козерадский: «Необходимость изменения Конституции РФ назрела давно»
Свыше трех тысяч протоколов составлено в отношении нарушителей самоизоляции
Директором Главного управления автодорог региона назначен Леонид Самухин
Более 51,3 тысячи нижегородцев прошли тестирование на COVID-19
Известный вирусолог считает, что коронавирус пришел надолго
Дорожные камеры по всей России будут объединены в одну сеть
Продуктовые сети вводят обязательное требование ношения масок для покупателей
Находящиеся в Индии нижегородцы смогут вернуться домой в ближайшее время
Нижегородские медики рассказали, как приблизить окончание эпидемии коронавируса
Кафе и рестораны будут открывать после карантина постепенно
Московский вирусолог предположил, что меры борьбы с коронавирусом дали первые результаты
Антимонопольная служба обнаружила пятикратное завышение цен на лимоны
Новая вспышка коронавируса в Китае возникла у границы Россией
Нижегородский «Максидом» закрыли из-за нарушений мер борьбы с коронавирусом
«Тот, кто не заботится о здоровье своих сотрудников, работать не должен», - Глеб Никитин
Четыре человека пострадали при столкновении автомобилей в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде отменят еще несколько частных маршруток
Коронавирус признан опасным заболеванием в Нижегородской области
Населенные пункты 11 районов Нижегородской области объединятся в муниципальные округа
Егор Поляков назначен на пост заместителя губернатора Нижегородской области
Компьютеры получили в подарок 16 многодетных и малоимущих семей Нижнего Новгорода
Новую школу в Новинках планируют передать в муниципальную собственность Нижнего Новгорода
Безработные нижегородцы стали получать федеральные пособия и региональные выплаты
Выплачивать семьям с детьми почти 20 000 рублей ежемесячно предложил Глеб Никитин
Капитальный ремонт ожидает 26 нижегородских улиц в рамках нацпроекта БКАД в 2020 году