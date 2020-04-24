Дорожные камеры по всей России будут объединены в одну сеть

24 Апр 2020 2020-04-24T10:33:39+03:00

Теперь человека, выехавшего из одного региона в другой, можно будет найти одним нажатием клавиши

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«Большой брат» уже рядом: россияне привыкают к цифровым пропускам, которые теперь нужны даже для банального похода в магазин, а теперь проверять «легальность» выхода из дома начинают по номерам машин еще и дорожные камеры. Такая система слежения начнет работать в 21 регионе, а потом все камеры и вовсе будут объединены в одну большую сеть, сообщает kp.ru.

По мнению экспертов, такая централизация в любом случае должна была произойти – коронавирус лишь ускорил процесс на несколько лет. При этом законопослушным гражданам опасаться нечего – персональные данные граждан были у сотрудников полиции и раньше.

Сейчас единая платформа цифровых пропусков работает в Москве и Московской области. Но уже в течение этой недели к ним присоединятся Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Орловская и Белгородская области. А потом еще 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

ИСТОЧНИК KP.RU