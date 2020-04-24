2020-04-24T10:22:43+03:00
Общество

Продуктовые сети вводят обязательное требование ношения масок для покупателей

В качестве средств защиты годятся также шарфы и платки
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Сразу несколько торговых сетей ввели ограничения для покупателей из-за распространения коронавируса – теперь они требуют обязательного ношения медицинских масок, а для этого предлагают купить их на входе. Так, по данным «Коммерсанта», торговая сеть Globus планирует ввести такие ограничения во всех своих гипермаркетах. Пока, правда, ввела лишь в одном – в Красногорске, сообщает kp.ru.

Маски продаются без наценки. Но в качестве средств защиты годятся также шарфы и платки, если покупатели не хотят раскошеливаться на маски.

Аналогичное правило планирует ввести и продуктовая сеть Billa. Кроме того, для пожилых людей вводится отдельное время посещения – только с 9 до 10 часов утра. А вот «Лента» вводить ограничения пока не планирует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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