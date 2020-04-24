2020-04-24T10:26:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Находящиеся в Индии нижегородцы смогут вернуться домой в ближайшее время

Региону удалось договориться об организации вылета группы наших земляков из Гоа
Анастасия НАЗАРОВА
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Совсем скоро находящиеся в Индии нижегородцы смогут вернуться домой, сообщил глава региона Глеб Никитин.

По словам чиновника, федеральным органам власти были направлены обращения с просьбой включить жителей Нижегородской области в списки пассажиров на рейсы, которые доставят их в Россию. Вдобавок ко всему областное правительство обратилось к послам РФ тех государств, в которых в настоящее время пребывают нижегородцы. Власти попросили помочь с отправлением наших земляков на родину как можно скорее.

Губернатор подчеркнул, что после совместной работы с федеральными ведомствами все же удалось достичь соответствующих договоренностей.

- Мы благодарны правительству России и посольствам РФ за поддержку. Рассчитываем, что борт из Гоа доставит жителей региона на родину уже в это воскресенье, - добавил Глеб Никитин.

Кстати, нижегородцев, которые вернуться из-за границы в ближайшее время, ждет карантин. Власти пообещали, что обеспечат организацию режима самоизоляции для таких граждан. Благо, опыт в этом деле уже имеется.

КОНКРЕТНО

Речь идет о возвращении нижегородцев из Индии, стран Юго-Восточной Азии, Европы и Африки. Однако больше всего наших земляков жаждут вернуться на родину из Индии, Индонезии и Таиланда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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