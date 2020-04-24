Нижегородские медики рассказали, как приблизить окончание эпидемии коронавируса

24 Апр 2020 2020-04-24T09:04:46+03:00

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На сегодняшний день в Нижегородской области зарегистрировано уже более 1000 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Наиболее эффективной мерой для остановки распространения вируса в период эпидемии является самоизоляция. Именно сейчас необходимо проявить сознательность и серьезно отнестись к сложившейся ситуации. При отсутствии вакцины самоизоляция крайне важна как один из главных методов прерывания цепи распространения заболеваемости в мире. При строгом соблюдении режима самоизоляции спад заболеваемости COVID-19 можно будет отметить уже через две недели.

Что же включает в себя правильный режим самоизоляции? Конечно же необходимо оставаться дома. Периодически проводить дезинфицирующую уборку, не носить уличную одежду дома. Необходимо на время самоизоляции отказаться от всех встреч с друзьями и родственниками, общаясь только посредством современной связи и коммуникации (телефонные разговоры, многочисленные мессенджеры, видеозвонки).

В случае необходимости выйти в магазин обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты – надевайте маску или респиратор типа FFP2, на руки наденьте латексные перчатки. Соблюдайте дистанцию с окружающими людьми не менее 1,5 – 2 метров. По возвращению домой обязательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд и применяйте антисептические средства.

По возможности работайте на удаленном доступе и не пользуйтесь общественным транспортом, это значительно сократит риск заражения вас, ваших родных и близких.

Ну а чтобы не приходилось скучать дома, многие досуговые площадки обеспечили бесплатный доступ к различным интернет-ресурсам. Вы можете посетить онлайн-выставки, посмотреть фильмы и сериалы, читать книги и смотреть театральные постановки, заниматься фитнесом, танцами и йогой, не выходя из дома.

Проведите самоизоляцию с пользой. Берегите себя и своих близких.

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»

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ИСТОЧНИК KP.RU