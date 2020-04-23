Кафе и рестораны будут открывать после карантина постепенно

23 Апр 2020 2020-04-23T21:13:23+03:00

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Рекомендации, предусматривающие поэтапную отмену ограничений для предприятий общепита, подготовлены Роспотребнадзором.

Как сообщает kp.ru, в начале выхода из режима самоизоляции предлагается разрешить работать ресторанам и кафе, площадь которых не превышает 50 квадратных метров. Они рассчитаны на пять столов и прием не более десятка посетителей. Расстояние между столами должно быть не менее метра.

При этом банкеты останутся под запретом, а посуда должна использоваться разовая или многоразовая, тщательно продезинфицированная.

На следующем этапе будет разрешена работа заведений, рассчитанных на 20 гостей. Разрешат банкеты, если за столом при этом не будет находиться более одного-двух гостей. При этом расстояние в один метр между столами должно сохраняться.

В штатном режиме кафе и рестораны заработают только после того, как в регионе перестанут фиксироваться новые случаи заражения, и заболеваемость в стране пойдет на спад.

ИСТОЧНИК KP.RU