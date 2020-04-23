2020-04-23T20:55:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Московский вирусолог предположил, что меры борьбы с коронавирусом дали первые результаты

В пятницу будет понятно, можно ли говорить о переломе в ситуации с заболеваемостью COVID-2019
Елена КАРАЛ
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С понедельника 20 апреля появились сообщения о снижении заболеваемости коронавирусом. Два дня подряд количество инфицированных не превышало 6000 человек. Прокомментировать эти цифры kp.ru попросила известного вирусолога, директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева.

Как отметил доктор медицинских наук, примерно к этому времени специалисты и ожидали увидеть перелом роста заболеваемости.

- Должны были проявиться итоги принятых мер, пропускного режима в Москве и области. И, судя по всему, мы их видим. Так что данные за последние дни могут означать не просто колебание в цифрах, а действительно значимый результат, - отметил Александр Лукашев.

Эксперт предположил также, что с большой вероятностью можно говорить о выходе на плато. Однако, чтобы заявлять об этом с полной уверенностью, следует подождать еще несколько дней. Окончательно проясниться ситуация должна к пятнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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