2020-04-23T21:31:52+03:00
Общество

Антимонопольная служба обнаружила пятикратное завышение цен на лимоны

ФАС хочет привлечь к ответу торговые сети за слишком дорогие цитрусовые
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жалоб на неоправданно дорогие лимоны в магазинах поступает слишком много в Федеральную антимонопольную службу. В связи с этим ФАС России решило провести проверки, сообщает kp.ru.

По словам начальника управления по борьбе с картелями ФАС РФ Андрея Тенишева, количество фейков о пользе лимонов множится в информационном пространстве. Это привело к резкому подъему цен на них, чего торговые сети могли бы не делать.

Тенишев сообщил, что состояние лимонного рынка в целом положительное, но некоторых продавцов ожидает ревизия. По данным ФАС, в некоторых торговых сетях наценка может достигать 300-400-500 %.

В антимонопольной службе пообещали контролировать каждый шаг ритейлеров. Последние заверили, что лимоны начнут дешеветь к концу апреля – началу мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кафе и рестораны будут открывать после карантина постепенно
Московский вирусолог предположил, что меры борьбы с коронавирусом дали первые результаты
Антимонопольная служба обнаружила пятикратное завышение цен на лимоны
Новая вспышка коронавируса в Китае возникла у границы Россией
Нижегородский «Максидом» закрыли из-за нарушений мер борьбы с коронавирусом
«Тот, кто не заботится о здоровье своих сотрудников, работать не должен», - Глеб Никитин
Четыре человека пострадали при столкновении автомобилей в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде отменят еще несколько частных маршруток
Коронавирус признан опасным заболеванием в Нижегородской области
Населенные пункты 11 районов Нижегородской области объединятся в муниципальные округа
Егор Поляков назначен на пост заместителя губернатора Нижегородской области
Компьютеры получили в подарок 16 многодетных и малоимущих семей Нижнего Новгорода
Новую школу в Новинках планируют передать в муниципальную собственность Нижнего Новгорода
Безработные нижегородцы стали получать федеральные пособия и региональные выплаты
Выплачивать семьям с детьми почти 20 000 рублей ежемесячно предложил Глеб Никитин
Капитальный ремонт ожидает 26 нижегородских улиц в рамках нацпроекта БКАД в 2020 году