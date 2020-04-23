Антимонопольная служба обнаружила пятикратное завышение цен на лимоны

23 Апр 2020 2020-04-23T21:31:52+03:00

ФАС хочет привлечь к ответу торговые сети за слишком дорогие цитрусовые

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Жалоб на неоправданно дорогие лимоны в магазинах поступает слишком много в Федеральную антимонопольную службу. В связи с этим ФАС России решило провести проверки, сообщает kp.ru.

По словам начальника управления по борьбе с картелями ФАС РФ Андрея Тенишева, количество фейков о пользе лимонов множится в информационном пространстве. Это привело к резкому подъему цен на них, чего торговые сети могли бы не делать.

Тенишев сообщил, что состояние лимонного рынка в целом положительное, но некоторых продавцов ожидает ревизия. По данным ФАС, в некоторых торговых сетях наценка может достигать 300-400-500 %.

В антимонопольной службе пообещали контролировать каждый шаг ритейлеров. Последние заверили, что лимоны начнут дешеветь к концу апреля – началу мая.

ИСТОЧНИК KP.RU