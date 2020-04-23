Антимонопольная служба обнаружила пятикратное завышение цен на лимоны
Жалоб на неоправданно дорогие лимоны в магазинах поступает слишком много в Федеральную антимонопольную службу. В связи с этим ФАС России решило провести проверки, сообщает kp.ru.
По словам начальника управления по борьбе с картелями ФАС РФ Андрея Тенишева, количество фейков о пользе лимонов множится в информационном пространстве. Это привело к резкому подъему цен на них, чего торговые сети могли бы не делать.
Тенишев сообщил, что состояние лимонного рынка в целом положительное, но некоторых продавцов ожидает ревизия. По данным ФАС, в некоторых торговых сетях наценка может достигать 300-400-500 %.
В антимонопольной службе пообещали контролировать каждый шаг ритейлеров. Последние заверили, что лимоны начнут дешеветь к концу апреля – началу мая.
ИСТОЧНИК KP.RU