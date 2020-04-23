Новая вспышка коронавируса в Китае возникла у границы Россией
Новая вспышка коронавируса зафиксирована в городе Харбине, который является столицей провинции Хэйлунцзян. Это бедный регион с населением 38 миллионов человек на северо-востоке КНР, пишет kp.ru.
Пока количество заразившихся не превышает нескольких сотен человек. Почти все они ведут активную торговлю с российским Приморьем, что стало поводом для обвинений со стороны китайских блогеров.
В целях борьбы с эпидемией, власти Харбина планируют остановить подачу электричества и воды с 27 по 29 апреля в районы города. Почему принимаются такие меры, пока никто не объясняет.
ИСТОЧНИК KP.RU