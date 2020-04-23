2020-04-23T20:09:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Новая вспышка коронавируса в Китае возникла у границы Россией

Местные блогеры навешивают на Россию ярлык «источника заразы»
Елена КАРАЛ
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Новая вспышка коронавируса зафиксирована в городе Харбине, который является столицей провинции Хэйлунцзян. Это бедный регион с населением 38 миллионов человек на северо-востоке КНР, пишет kp.ru.

Пока количество заразившихся не превышает нескольких сотен человек. Почти все они ведут активную торговлю с российским Приморьем, что стало поводом для обвинений со стороны китайских блогеров.

В целях борьбы с эпидемией, власти Харбина планируют остановить подачу электричества и воды с 27 по 29 апреля в районы города. Почему принимаются такие меры, пока никто не объясняет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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