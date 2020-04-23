Нижегородский «Максидом» закрыли из-за нарушений мер борьбы с коронавирусом
Нижегородский ТЦ «Максидом» закрыли из-за нарушений мер борьбы с коронавирусом. Его работа была прекращена в результате совместного обследования, проведенного представителями Роспотребназора и ГУ МВД по Нижегородской области. Контролирующие органы изучили ситуацию из-за обращений нижегородцев, которые побывали там и зафиксировали нарушение требований профилактики COVID-19. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
По словам главы министерства Максима Черкасова, в гипермаркете не везде была сделана разметка безопасного расстояния между покупателями. Некоторые сотрудники работали без перчаток, не было рецикуляторов воздуха.
Сейчас гипермаркет устраняет выявленные нарушения.
- Уже нанесена разметка, заготовлен месячный запас масок и перчаток, устанавливаются рециркуляторы воздуха. По окончании всех необходимых работ ООО «Максидом» придется повторно получить разрешение на работу через портал www.nn-card, - отметил руководитель регионального минпрома.
Максим Черкасов также сообщил, что нижегородцы теперь могут пожаловаться на нарушения через портал мойбизнес52.рф. Там даже появилась специальная кнопка «Сообщи о нарушении мер по борьбе с COVID-19».
ИСТОЧНИК KP.RU
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