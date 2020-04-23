«Тот, кто не заботится о здоровье своих сотрудников, работать не должен», - Глеб Никитин

23 Апр 2020 2020-04-23T19:43:46+03:00

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Предприятия, которые не заботятся о здоровье своих сотрудников и не соблюдают требований указа губернатора о режиме повышенной готовности, не должны работать. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин, обращаясь к депутатам Законодательного собрания в режиме видеоконференции 23 апреля.

Как отметил губернатор, Нижегородская область одной из первых внедрила цифровую систему «Карта жителя Нижегородской области», позволяющую контролировать соблюдение гражданами и организациями режима повышенной готовности. У каждого есть личный кабинет, в котором отображается, имеет ли компания право на работу.

- В случае выявленных нарушений там же можно его аннулировать, что повлечет за собой аннулирование QR-кодов сотрудников. Благодаря этому сформированы и связи органов исполнительной власти с различными организациями, - сказал Глеб Никитин. - С помощью ресурса можно будет налаживать взаимодействие или даже, в перспективе, формировать производственные цепочки. Тот же, кто не соблюдает требования Указа Губернатора о режиме повышенности готовности и не хочет заботиться о здоровье своих сотрудников, работать не должен.

Губернатор также подчеркнул, что уровень самоизоляции напрямую влияет на количество заболевших. Хотя сейчас динамика немного снизилась, в конце следующей недели региональное правительство ожидает рост числа зараженных до 2200-2300 человек. Часть этих людей будет проходить амбулаторное лечение.

При этом в Нижегородской области будет развернуто 3000 коек. Глеб Никитин подчеркнул, что сейчас важно не допустить резкого роста заболеваемости, и главным инструментом для этого станут самоизоляция и самодисциплина.

ИСТОЧНИК KP.RU