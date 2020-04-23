2020-04-23T18:59:42+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали при столкновении автомобилей в Нижегородской области

Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения
Елена КАРАЛ
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Четыре человека пострадали при столкновении автомобилей ВАЗ и Форд Фьюжн в Кулебакском районе. ДТП произошло в 18:03 22 апреля на 171 километре автодороги Владимир-Муром-Арзамас, сообщает пресс-служба МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, водитель ВАЗа 1989 года рождения не справился с управлением и столкнулся с другой машиной, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Травмы получили водители и пассажиры обеих машин, после чего обратились за медицинской помощью. Полиция проводит административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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