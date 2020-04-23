2020-04-23T18:47:30+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде отменят еще несколько частных маршруток

Маршруты еще разыграют на конкурсе, но ходить снова автобусы начнут нескоро
Елена КАРАЛ
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Свидетельства нескольких частных маршруток аннулированы в Нижнем Новгороде. Такое решение принято министерством транспорта региона в связи с нарушением ими договорных обязательств.

По данным регионального минтранса, на протяжении более трех дней на маршрутах Т-39, Т-89, Т-14, Т-92 и Т-63 в Нижнем Новгороде отсутствовали автобусы. Это послужило причиной для прекращения действия свидетельств на право работы перевозчиков данных направлений.

В частности, свидетельств лишились ООО «Лидер-Транс» и иные участники договора простого товарищества: ИП Каргин Д.В.,ООО «Победа-НН» и ИП Каргин В.В. В свое время эти перевозчики выиграли единый лот на торгах. Последний включал в себя и маршрут Т-71, который потерял право перевозить пассажиров автоматически.

Кто теперь будет обслуживать семь маршрутов, станет известно еще нескоро. Известно, что новые конкурсы объявят в течение 180 дней.

Как отметил и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов, правительство понимает, что сейчас пассажиропоток снизился, а доходы частных перевозчиков упали. Он также заверил, что сейчас министерство транспорта рассматривает различные варианты мер поддержки транспортной сферы. Однако, по его мнению, решение об отмене маршрутов является справедливым по отношению к предприятиям, которые продолжают выполнять взятые на себя обязательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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