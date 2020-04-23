Коронавирус признан опасным заболеванием в Нижегородской области
Коронавирус вошел в перечень опасных заболеваний в Нижегородской области. Соответствующие изменения приняты депутатами Законодательного Собрания региона в ходе дистанционного заседания 23 апреля. Поправки необходимы, чтобы привести законодательство региона в соответствие с федеральными нормативно правовыми актами, сообщили в пресс-службе представительного органа.
В частности, в региональном законе понятие «чрезвычайная ситуация» дополнено формулировкой: «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих».
Также законопроект области устанавливает меры социальной поддержки граждан, которые страдают заболеванием, представляющим опасность для окружающих. Эти изменения приняты в связи с внесением короновирусной инфекции (2019-nCoV) в федеральный перечень опасных заболеваний.
Кроме того, установлены новые полномочия органов государственной власти и правила поведения, которые граждане и организации обязаны соблюдать при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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