2020-04-23T17:08:19+03:00
Общество

Населенные пункты 11 районов Нижегородской области объединятся в муниципальные округа

Изменения связаны с появлением в стране нового вида муниципального образования
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Населенные пункты 11 районов Нижегородской области объединятся в муниципальные округа. Соответствующие изменения приняты в закон «Об административных центрах городских округов, муниципальных районов, сельских поселений Нижегородской области» депутатами Заксобрания региона 23 апреля.

Как уточнили в пресс-службе областного представительного органа, поправки связаны с изменениями Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Теперь в России появился новый вид муниципального образования – муниципальный округ. Все поселения, входящие в состав района, отныне могут изменить свой статус и превратиться в округ.

В Нижегородской области преобразованы поселения, входящие в Богородский, Ковернинский, Балахнинский, Вадский, Дивеевский, Ласковский, Бутурлинский, Тонашевский, Павловский, Тонашевский и Уренский муниципальные районы.

Напомним, в марте стало известно о том, что Балахна, несколько рабочих поселков и сел, будут преобразованы в муниципальный округ. Как сообщил врип главы МСУ Балахнинского района Александр Галкин, это позволит населенным пунктам сократить количество чиновников и сэкономить деньги. У населенных пунктов также сформируются единые подходы к налоговой политике, единый генплан и правила благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Населенные пункты 11 районов Нижегородской области объединятся в муниципальные округа
Егор Поляков назначен на пост заместителя губернатора Нижегородской области
Компьютеры получили в подарок 16 многодетных и малоимущих семей Нижнего Новгорода
Новую школу в Новинках планируют передать в муниципальную собственность Нижнего Новгорода
Безработные нижегородцы стали получать федеральные пособия и региональные выплаты
Выплачивать семьям с детьми почти 20 000 рублей ежемесячно предложил Глеб Никитин
Капитальный ремонт ожидает 26 нижегородских улиц в рамках нацпроекта БКАД в 2020 году
Оперативный штаб: «Две трети всех заболевших в области нижегородцев живут в Нижнем Новгороде»
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал ввести пропускную систему по всей России
45 нарушителей режима самоизоляции поймали за сутки в Нижегородской области
Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 23 апреля 2020 года: Лучше нижегородцев самоизоляцию соблюдают только москвичи
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 апреля 2020 года составило 77 человек
Немецкие вирусологи выяснили, что от гриппа умирают чаще, чем от коронавируса
Жители Нижегородской области освобождаются от поверки приборов учета коммунальных ресурсов на период самоизоляции
В Нижнем Новгороде создали 15 граффити, посвященных ветеранам войны
Мытье рук во время пандемии: как и зачем?
Нижегородские врачи назвали первые симптомы коронавируса
В Верховном суде рассказали, как будут наказывать нарушителей режима самоизоляции
Центробанк потратил около пяти миллиардов долларов на поддержку рубля
Москва передаст Нижнему Новгороду 40 бывших в употреблении троллейбусов
Шесть автобусов добавят на маршруты, дублирующие отмененную маршрутку Т-67
Массовое производство защитных костюмов запущено в Дзержинске
Названы районы Нижегородской области, где нет случаев коронавируса
«Ново-Сормовское» кладбище увеличили на 7,4 га
Почему российских звезд госпитализируют с пневмонией, но при этом COVID-19 у них не находят
Штормовой ветер с сильными осадками надвигается на Нижегородскую область
В Нижегородской области стартует цикл онлайн-экскурсий по необычным достопримечательностям