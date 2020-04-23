23 Апр 2020 2020-04-23T17:08:19+03:00

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Населенные пункты 11 районов Нижегородской области объединятся в муниципальные округа. Соответствующие изменения приняты в закон «Об административных центрах городских округов, муниципальных районов, сельских поселений Нижегородской области» депутатами Заксобрания региона 23 апреля.

Как уточнили в пресс-службе областного представительного органа, поправки связаны с изменениями Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Теперь в России появился новый вид муниципального образования – муниципальный округ. Все поселения, входящие в состав района, отныне могут изменить свой статус и превратиться в округ.

В Нижегородской области преобразованы поселения, входящие в Богородский, Ковернинский, Балахнинский, Вадский, Дивеевский, Ласковский, Бутурлинский, Тонашевский, Павловский, Тонашевский и Уренский муниципальные районы.

Напомним, в марте стало известно о том, что Балахна, несколько рабочих поселков и сел, будут преобразованы в муниципальный округ. Как сообщил врип главы МСУ Балахнинского района Александр Галкин, это позволит населенным пунктам сократить количество чиновников и сэкономить деньги. У населенных пунктов также сформируются единые подходы к налоговой политике, единый генплан и правила благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU