Компьютеры получили в подарок 16 многодетных и малоимущих семей Нижнего Новгорода

23 Апр 2020 2020-04-23T16:09:01+03:00

Сейчас к передаче подготовлены еще 50 комплектов оргтехники

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16 комплектов оргтехники, включая системные блоки, мониторы, клавиатуры и компьютерные мыши, передали нижегородским многодетным семьям. Безвозмездная раздача аппаратуры происходила в рамках акции «Поможем все вместе, подарим компьютер в семью». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как пояснил заместитель главы Совета отцов Сергей Никифоров, технику дарят организации и частные лица.

Поскольку все комплектующие поступают в разном состоянии, волонтеры осматривают ее, чинят, дезинфицируют и развозят семьям. Сейчас уже подготовлено около 50 комплектов оргтехники.

По словам Уполномоченной по правам ребенка в Нижегородской области Маргариты Ушаковой, дети радуются подаркам. Техника крайне необходима им при дистанционном обучении.

- Сказать, что дети рады таким подаркам, – ничего не сказать! В условиях дистанционного обучения компьютер, так необходимый школьникам, могут позволить себе не все. Поэтому пасхальная неделя для семей, получивших компьютеры в рамках этой акции, получилась по-настоящему праздничной, – поделилась впечатлениями Маргарита Ушакова.

Организаторы акции сообщили, что сейчас в компьютерах нуждаются 127 семейств Нижнего Новгорода, Бора, Кстова, Лукоянова и других населенных пунктов региона.

Чтобы помочь малоимущим семьям, можно обращаться к заместителю председателя Совета отцов Сергею Юрьевичу Никифорову по телефону: 8 920-017-51-11.

Кроме того, можно заявить о своем желании принять участие в акции, позвонив сотруднику аппарата Уполномоченного по правам ребенка Ирине Юрьевне Смирновой на номер: 428-54-71.

ИСТОЧНИК KP.RU