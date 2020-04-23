Новую школу в Новинках планируют передать в муниципальную собственность Нижнего Новгорода

23 Апр 2020 2020-04-23T15:43:11+03:00

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Здание новой школы на 550 мест, расположенное на улице Магистральной,1 в поселке Новинки, планируют передать в собственность Нижнего Новгорода. Муниципальной собственностью также могут стать газовая котельная, сети связи и электроснабжения, ограждение, объекты озеленения и движимое имущество.

Передачу школы нижегородские депутаты согласовали в числе других объектов, входящих в перечень муниципального имущества Богородского района, подлежащего передаче в собственность городского округа.

Перечень был одобрен комиссией городской думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям на заседании 23 апреля, сообщила пресс-служба муниципального органа.

После утверждения перечня городской думой, его направят в Земское собрание Богородского района.

ИСТОЧНИК KP.RU