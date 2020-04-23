Новую школу в Новинках планируют передать в муниципальную собственность Нижнего Новгорода
Здание новой школы на 550 мест, расположенное на улице Магистральной,1 в поселке Новинки, планируют передать в собственность Нижнего Новгорода. Муниципальной собственностью также могут стать газовая котельная, сети связи и электроснабжения, ограждение, объекты озеленения и движимое имущество.
Передачу школы нижегородские депутаты согласовали в числе других объектов, входящих в перечень муниципального имущества Богородского района, подлежащего передаче в собственность городского округа.
Перечень был одобрен комиссией городской думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям на заседании 23 апреля, сообщила пресс-служба муниципального органа.
После утверждения перечня городской думой, его направят в Земское собрание Богородского района.
ИСТОЧНИК KP.RU