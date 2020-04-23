2020-04-23T15:26:53+03:00
Общество

Безработные нижегородцы стали получать федеральные пособия и региональные выплаты

При получении минимального пособия людям будут доплачивать деньги из регионального бюджета
Елена КАРАЛ
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Безработным нижегородцам стали выплачивать федеральные пособия и региональные выплатыБезработным нижегородцам стали выплачивать федеральные пособия и региональные выплатыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Безработным нижегородцам стали выплачивать федеральные пособия вместе с компенсационными выплатами. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, люди, лишившиеся работы после 1 марта и признанные безработными в официальном порядке, уже получают по 12 130 рублей. При наличии в семье несовершеннолетних детей, к этой сумме добавляется по 3000 рублей на каждого ребенка.

Губернатор сообщил также, что к пособиям и социальной помощи на детей прибавится региональная поддержка. Из областного бюджета безработным планируется доплачивать сумму, необходимую для доведения размера пособия до прожиточного минимума трудоспособного населения.

Глеб Никитин пояснил, что при получении минимального пособия в 1500 рублей, человеку будут доплачивать из регионального бюджета 8950 рублей. Это позволит выплачивать каждый месяц по 10 450 рублей, что соответствует размеру прожиточного минимума трудоспособного населения в Нижегородской области. Чтобы получить эти деньги, человек должен состоять на учете на 13 марта этого года.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, оформить пособие по безработице можно на портале «Работа в России», используя Единый портал государственных и муниципальных услуг. Сделать это можно также посредством портала управления по труду и занятости населения Нижегородской области.

Новый руководитель регионального управления по труду и занятости Арина Садулина должна будет максимально использовать дистанционные возможности для назначения пособий. Такое поручение ей дал губернатор.

- Центры занятости населения сейчас обретают особое значение. Требуется как можно быстрее помогать людям и назначать выплаты. Видел жалобы на то, что неправильно общаются с людьми в центрах занятости, заставляют приносить документы в очном формате, - сказал Глеб Никитин. - Такой подход к делу недопустим. Там, где сотрудники не хотят меняться и подстраиваться под новый формат работы, принимайте кадровые решения.

Обращаться с любыми вопросами нижегородцы могут на горячую телефонную линию областного центра занятости: 8 (831) 234-07-27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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