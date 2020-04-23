Выплачивать семьям с детьми почти 20 000 рублей ежемесячно предложил Глеб Никитин
Выплачивать семьям с детьми по 19600 рублей каждый месяц из средств материнского капитала предложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. С такой инициативой глава региона обратился в правительство России, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор пояснил, что некоторые меры поддержки невозможно реализовать на региональном уровне. Поэтому предложение по выплате семьям с детьми суммы равной двум прожиточным минимумам вынесено на федеральный уровень.
Глеб Никитин также рассказал, что идею с возможностью использовать средства материнского капитала подал один из подписчиков его аккаунта в Instagram. Этот вопрос особенно актуален в период режима повышенной готовности, поэтому губернатор счел предложение интересным.
- Я обратился к правительству РФ с предложением рассмотреть возможность выплаты в размере двух прожиточных минимумов ежемесячно (19 600 рублей) за счет средств материнского капитала. Надеюсь, наше обращение поддержат, - прокомментировал Глеб Никитин.
Напомним, губернатор принял решение увеличить круг представителей бизнес-сообщества, которые могут рассчитывать на поддержку из регионального бюджета. Например, предпринимателям теперь доступны субсидии на выплату зарплат и страховых взносов всем своим сотрудникам.
Получить субсидии теперь могут социально ориентированные НКО, а также малые и средние предприятия, включенные в реестр социальных предпринимателей.
ИСТОЧНИК KP.RU