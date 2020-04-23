Капитальный ремонт ожидает 26 нижегородских улиц в рамках нацпроекта БКАД в 2020 году

23 Апр 2020 2020-04-23T13:58:19+03:00

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Ремонт 26 нижегородских улиц запланирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Капитальный ремонт дорог стартовал на этой неделе. Изначально планировалось привести в порядок 26 улиц. Контракты были разыграны на 24 из них. Еще два участка добавили в ремонтный список благодаря сэкономленным на аукционах средствам. Об этом со ссылкой на мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова сообщила пресс-служба городской администрации.

По его словам, большая часть жалоб на плохие дороги поступает от жителей Советского района. Подрядчики планируют приступить к работам в мае. В этом году там капитально отремонтируют восемь дорог в рамках нацпроекта.

- Кроме того, сейчас совместно с Минтрансом прорабатываем дополнительный объем работ по БКАД. Планируем в этом году привести в порядок по этой программе еще 36 улиц, уделив особое внимание уже Нижегородскому и Автозаводскому районам. В обоих будут отремонтированы еще по семь дорожных участков, – сообщил Владимир Панов.

Напомним, реализация национального проекта продлится до 2024 года. За это время количество аварийно-опасных участков в Нижнем Новгороде должно снизиться в два раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU