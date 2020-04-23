2020-04-23T13:58:19+03:00
Общество

Капитальный ремонт ожидает 26 нижегородских улиц в рамках нацпроекта БКАД в 2020 году

Еще два участка добавлены в ремонтный перечень благодаря экономии
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ремонт 26 нижегородских улиц запланирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Капитальный ремонт дорог стартовал на этой неделе. Изначально планировалось привести в порядок 26 улиц. Контракты были разыграны на 24 из них. Еще два участка добавили в ремонтный список благодаря сэкономленным на аукционах средствам. Об этом со ссылкой на мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова сообщила пресс-служба городской администрации.

По его словам, большая часть жалоб на плохие дороги поступает от жителей Советского района. Подрядчики планируют приступить к работам в мае. В этом году там капитально отремонтируют восемь дорог в рамках нацпроекта.

- Кроме того, сейчас совместно с Минтрансом прорабатываем дополнительный объем работ по БКАД. Планируем в этом году привести в порядок по этой программе еще 36 улиц, уделив особое внимание уже Нижегородскому и Автозаводскому районам. В обоих будут отремонтированы еще по семь дорожных участков, – сообщил Владимир Панов.

Напомним, реализация национального проекта продлится до 2024 года. За это время количество аварийно-опасных участков в Нижнем Новгороде должно снизиться в два раза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«За 15 минут - 7 машин в кювете»: нижегородские водители жалуются на опасную дорогу в Автозаводском районе

Вопрос об установке на аварийно-опасном участке знаков и нанесении разметки рассмотрят не ранее 2021 года (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту: kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выплачивать семьям с детьми почти 20 000 рублей ежемесячно предложил Глеб Никитин
Капитальный ремонт ожидает 26 нижегородских улиц в рамках нацпроекта БКАД в 2020 году
Оперативный штаб: «Две трети всех заболевших в области нижегородцев живут в Нижнем Новгороде»
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал ввести пропускную систему по всей России
45 нарушителей режима самоизоляции поймали за сутки в Нижегородской области
Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 23 апреля 2020 года: Лучше нижегородцев самоизоляцию соблюдают только москвичи
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 апреля 2020 года составило 77 человек
Немецкие вирусологи выяснили, что от гриппа умирают чаще, чем от коронавируса
Жители Нижегородской области освобождаются от поверки приборов учета коммунальных ресурсов на период самоизоляции
В Нижнем Новгороде создали 15 граффити, посвященных ветеранам войны
Мытье рук во время пандемии: как и зачем?
Нижегородские врачи назвали первые симптомы коронавируса
В Верховном суде рассказали, как будут наказывать нарушителей режима самоизоляции
Центробанк потратил около пяти миллиардов долларов на поддержку рубля
Москва передаст Нижнему Новгороду 40 бывших в употреблении троллейбусов
Шесть автобусов добавят на маршруты, дублирующие отмененную маршрутку Т-67
Массовое производство защитных костюмов запущено в Дзержинске
Названы районы Нижегородской области, где нет случаев коронавируса
«Ново-Сормовское» кладбище увеличили на 7,4 га
Почему российских звезд госпитализируют с пневмонией, но при этом COVID-19 у них не находят
Штормовой ветер с сильными осадками надвигается на Нижегородскую область
В Нижегородской области стартует цикл онлайн-экскурсий по необычным достопримечательностям