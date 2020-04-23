2020-04-23T13:03:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперативный штаб: «Две трети всех заболевших в области нижегородцев живут в Нижнем Новгороде»

Случаи заражения зафиксированы в 37 районах Нижегородской области
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, случаи заражения на сегодняшний день выявлены в 37 муниципальных образованиях Нижегородской области. По сравнению со вчерашним днем их число не изменилось. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Две трети всех заболевших коронавирусом жителей региона живут на территории Нижнего Новгорода – 672 человека, - говорится в сообщении. – Также в лидерах остается Павловский район – 70 заболевших, Кстовский район – 35 заболевших, Бор – 26 заболевших, Выкса – 23 заболевших , Саров – 21 заболевший.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших на территории Нижегородской области увеличилось до 1002 человек. Только за последние сутки было выявлено 73 новых случая. При этом 77 нижегородцев уже выздоровели и были выписаны из больниц.

- Коронавирус – это смертельно опасное и непредсказуемое заболевание, - уверен губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Именно поэтому так важно жестко соблюдать режим повышенной готовности. Тем, кто находится в группе риска, необходима абсолютная самоизоляция. Столь же важно следовать всем правилам безопасности на тех предприятиях, которые продолжают работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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