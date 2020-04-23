2020-04-23T12:38:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал ввести пропускную систему по всей России

По его мнению, это позволит контролировать передвижение россиян между регионами
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Введение пропускной системы на территории всей России позволит контролировать перемещение людей между регионами. При этом не придется ограничивать сообщение. В этом уверен мэр Москвы Сергей Собянин.

- Я полагаю, что систему цифровых пропусков можно распространить не только не только на ближайшие регионы, но и на все остальные, - цитирует «КП» слова Сергея Собянина в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве Росси по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. – Благодаря этому станет возможным контролировать переезд на авиационном, железнодорожном и автобусном транспорте. Это поможет не рубить эти связи, а настраивать эту систему так, чтобы мы видели, что это за поток, кто и куда перемещается.

Кроме того, мэр Москвы поддержал профилактику лечения коронавирусной инфекции. По его мнению, это позволит минимизировать количество тяжелобольных. При этом он подчеркнул необходимость и дальше администрировать четко карантинные мероприятия.

- Эту проблему не победить одним только развертыванием коечного фонда, - уверен Сергей Собянин.

Напомним, Москва перешла на режим специальных цифровых пропусков с 15 апреля, а оформлять их начали с 13 апреля. А еще через неделю, с 22 апреля, контроль за соблюдением новых правил стал автоматизированным – с помощью камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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