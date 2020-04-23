45 нарушителей режима самоизоляции поймали за сутки в Нижегородской области
За прошедшие сутки в Нижегородской области сотрудниками правоохранительных органов и уполномоченными должностными лицами было проведено 695 проверок соблюдения режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
- В ходе проверки 22 апреля на территории региона было составлено 45 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции, - говорится в сообщении регионального правительства. – Кроме того, за сутки с нижегородцами проведено 798 профилактических бесед.
В целом, за период с 10 по 22 апреля сотрудниками правоохранительных органов было составлено 524 протокола в отношении нарушителей режима. По 27 из них уже вынесены решения. Еще 466 протоколов направлены в суд. За это же время с нижегородцами было проведено свыше 10 тысяч профилактических бесед.
Напомним, режим всеобщей самоизоляции действует в Нижегородской области с 30 марта 2020 года. Нижегородцам разрешается покидать свои дома в исключительных случаях: чтобы вынести мусор или погулять собаку, а также чтобы сходить в ближайший магазин или аптеку. Сейчас прежде, чем выйти из дома, необходимо либо получить QR-кода, либо позвонить по телефону: 8-800-4444-112. Обязательным наличие QR-кода является и для работающих граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU