45 нарушителей режима самоизоляции поймали за сутки в Нижегородской области

23 Апр 2020 2020-04-23T12:18:49+03:00

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За прошедшие сутки в Нижегородской области сотрудниками правоохранительных органов и уполномоченными должностными лицами было проведено 695 проверок соблюдения режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В ходе проверки 22 апреля на территории региона было составлено 45 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции, - говорится в сообщении регионального правительства. – Кроме того, за сутки с нижегородцами проведено 798 профилактических бесед.

В целом, за период с 10 по 22 апреля сотрудниками правоохранительных органов было составлено 524 протокола в отношении нарушителей режима. По 27 из них уже вынесены решения. Еще 466 протоколов направлены в суд. За это же время с нижегородцами было проведено свыше 10 тысяч профилактических бесед.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции действует в Нижегородской области с 30 марта 2020 года. Нижегородцам разрешается покидать свои дома в исключительных случаях: чтобы вынести мусор или погулять собаку, а также чтобы сходить в ближайший магазин или аптеку. Сейчас прежде, чем выйти из дома, необходимо либо получить QR-кода, либо позвонить по телефону: 8-800-4444-112. Обязательным наличие QR-кода является и для работающих граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU