2020-04-23T12:00:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 23 апреля 2020 года: Лучше нижегородцев самоизоляцию соблюдают только москвичи

При этом у всех городов-миллионников не самые лучшие показатели к этому часу
Анастасия НАЗАРОВА
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За минувшие сутки в Нижегородской области выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом.За минувшие сутки в Нижегородской области выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Число заболевших коронавирусом в приволжской столице перевалило за тысячу. При этом единственным способом остановить распространение инфекции по-прежнему является самоизоляция, которую соблюдают далеко не все горожане.

По данным Яндекса, уровень самоизоляции в Нижнем Новгороде на 11.32 23 апреля 2020 года составил 2,6 балла. Это свидетельствует о том, что к этому часу на улицах города много людей, хотя за окном то дождь, то снег.

Самый высокий индекс (5,0 балла) в этот день был зафиксирован с 01.00 до 04.00. Но дальше вполне ожидаемо (так было в предыдущие дни) индекс стал уменьшаться. И в итоге скатился до отметки 2,6 балла. Но столь низкий показатель не помешал Нижнему Новгороду занять второе место в рейтинге городов-миллионников по индексу уровня самоизоляции.

На первом месте - Москва с индексом 3,1 балла, второе столица Приволжья делит с Пермью (2,6), а третье место сразу у трех российских городов - Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Уфы (2,5). Самый низкий показатель пока у Новосибирска (1,6).

«Комсомольская правда» рассказывала, что общее количество заболевших COVID-19 в Нижегородской области выросло до 1002 человек. 23 апреля на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о 73 новых случаях заражения. При этом 77 из 1002 человек уже выздоровели.

Сообщалось, что в регионе стало больше жертв, умерших от коронавирусной инфекции. На днях скончался 74-летний мужчина с хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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