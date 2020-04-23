Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 апреля 2020 года составило 77 человек
Выздоровевших от коронавирусной инфекции в Нижнем Новгороде стало больше. В четверг, 23 апреля 2020 года, пресс-служба областного правительства сообщила о еще семи пациентах, поборовших COVID-19. Таким образом общее количество вылечившихся достигло 77 человек.
Однако, по словам главы региона Глеба Никитина, расслабляться рано. Коронавирус остается смертельно опасным заболеванием, которое протекает очень непредсказуемо.
- Привести ситуацию в норму нам поможет только жесткое соблюдение требований режима повышенной готовности. Необходимы абсолютная самоизоляция для тех, кто находится в группе риска, и жесткое следование правилам безопасности на предприятиях, которые продолжают работать, - добавил чиновник.
Напомним, 23 апреля стало известно о 73 новых случаях заражения. Таким образом общее количество заболевших в регионе перевалило за тысячу.
Вместе с тем выросло число тех, кто протестирован на коронавирусную инфекцию. Исследования проведены для 49,3 тысячи нижегородцев.
- Прежде всего тестирование организуется среди тех людей, которые относятся к группе риска: это контактировавшие с зараженными и приехавшие из регионов с высоким уровнем заболеваемости, - уточнил Глеб Никитин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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