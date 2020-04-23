2020-04-23T11:41:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 апреля 2020 года составило 77 человек

COVID-19 побороли еще семь пациентов инфекционной больницы
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
77 нижегородцев выздоровели и выписаны из лечебных учреждений.77 нижегородцев выздоровели и выписаны из лечебных учреждений.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Выздоровевших от коронавирусной инфекции в Нижнем Новгороде стало больше. В четверг, 23 апреля 2020 года, пресс-служба областного правительства сообщила о еще семи пациентах, поборовших COVID-19. Таким образом общее количество вылечившихся достигло 77 человек.

Однако, по словам главы региона Глеба Никитина, расслабляться рано. Коронавирус остается смертельно опасным заболеванием, которое протекает очень непредсказуемо.

- Привести ситуацию в норму нам поможет только жесткое соблюдение требований режима повышенной готовности. Необходимы абсолютная самоизоляция для тех, кто находится в группе риска, и жесткое следование правилам безопасности на предприятиях, которые продолжают работать, - добавил чиновник.

Напомним, 23 апреля стало известно о 73 новых случаях заражения. Таким образом общее количество заболевших в регионе перевалило за тысячу.

Вместе с тем выросло число тех, кто протестирован на коронавирусную инфекцию. Исследования проведены для 49,3 тысячи нижегородцев.

- Прежде всего тестирование организуется среди тех людей, которые относятся к группе риска: это контактировавшие с зараженными и приехавшие из регионов с высоким уровнем заболеваемости, - уточнил Глеб Никитин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту: kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выплачивать семьям с детьми почти 20 000 рублей ежемесячно предложил Глеб Никитин
Капитальный ремонт ожидает 26 нижегородских улиц в рамках нацпроекта БКАД в 2020 году
Оперативный штаб: «Две трети всех заболевших в области нижегородцев живут в Нижнем Новгороде»
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал ввести пропускную систему по всей России
45 нарушителей режима самоизоляции поймали за сутки в Нижегородской области
Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 23 апреля 2020 года: Лучше нижегородцев самоизоляцию соблюдают только москвичи
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 апреля 2020 года составило 77 человек
Немецкие вирусологи выяснили, что от гриппа умирают чаще, чем от коронавируса
Жители Нижегородской области освобождаются от поверки приборов учета коммунальных ресурсов на период самоизоляции
В Нижнем Новгороде создали 15 граффити, посвященных ветеранам войны
Мытье рук во время пандемии: как и зачем?
Нижегородские врачи назвали первые симптомы коронавируса
В Верховном суде рассказали, как будут наказывать нарушителей режима самоизоляции
Центробанк потратил около пяти миллиардов долларов на поддержку рубля
Москва передаст Нижнему Новгороду 40 бывших в употреблении троллейбусов
Шесть автобусов добавят на маршруты, дублирующие отмененную маршрутку Т-67
Массовое производство защитных костюмов запущено в Дзержинске
Названы районы Нижегородской области, где нет случаев коронавируса
«Ново-Сормовское» кладбище увеличили на 7,4 га
Почему российских звезд госпитализируют с пневмонией, но при этом COVID-19 у них не находят
Штормовой ветер с сильными осадками надвигается на Нижегородскую область
В Нижегородской области стартует цикл онлайн-экскурсий по необычным достопримечательностям