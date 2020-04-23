2020-04-23T11:11:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Немецкие вирусологи выяснили, что от гриппа умирают чаще, чем от коронавируса

«Комсомолка» выяснила, от чего зависит рост заболеваемости COVID-19 и почему эта болезнь опаснее простого гриппа
Анна МИГАЛОВА
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В Германии после тестирования выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа.В Германии после тестирования выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Тестирование жителей коммуны Гангельт Северного Рейн-Вестфалия (одной из главных эпидемзон коронавируса в ФРГ) показало, что реально COVID-19 переболело большее количество людей. Просто многие перенесли заболевание бессимптомно. С учетом этого реальная летальность коронавирусной инфекции - всего 0,37%. Однако, согласно официальным данным, этот показатель достигает 1,98%.

Отсюда напрашивается вывод: летальность коронавируса ниже, чем у обычного гриппа. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Северо-Восточного федерального университета Александра Федулова рассказала сайту kp.ru, почему «чума-2020» считается крайне опасной.

По словам эксперта, в первую очередь рост заболеваемости зависит от мер по борьбе с распространением заразы, а количество смертей - от доступа к медицинской помощи и ее качества.

- Высокая летальность зарегистрирована в странах, где в период пандемии не были организованы противоэпидемические мероприятия на начальном этапе, - пояснила Александра Федулова.

Так, в Великобритании, где долго не решались вводить карантин, летальность - около 13%, а в Швеции, где до сих пор ни о каком карантине и речи нет, - 10%. Тем временем в России, руководство которой приняло все необходимые ограничительные меры, летальность составляет меньше 1%.

Однако коронавирус все же опаснее гриппа, поскольку ключевой показатель опасности любой инфекции - репродуктивное число: какое количество человек, не имеющих иммунитета, в среднем может заразить носитель вируса в инкубационный период. Для «чумы-2020» это от 2-2,5 - что выше, чем у обычного гриппа. И потом с гриппом человечество борется с помощью вакцинации и карантинных мер. В случае с коронавирусной инфекцией пока возможен лишь второй вариант.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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