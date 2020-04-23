2020-04-23T10:54:05+03:00
Общество

Жители Нижегородской области освобождаются от поверки приборов учета коммунальных ресурсов на период самоизоляции

Из предварительных заявок нижегородцев на эту услугу будет сформирован лист ожидания
Эльвира ОСИПОВА
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Жители Нижегородской области на период самоизоляции освобождаются от поверки приборов учета коммунальных ресурсов. Согласно постановлению Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», все индивидуальные приборы учета, поверка которых заканчивается в период с апреля 2020 по 1 января 2021 годы, можно будет использовать для передачи показаний без поверки вплоть до 1 января 2021 года.

Росстандарт и Росаккредитация обращают внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета – об этом сообщается на сайте Росстандарта. Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности.

«Мы также приостанавливаем поверку приборов учета у населения, но продолжаем принимать заявки на их проведение. Из заявок жителей региона будет сформирован лист ожидания. Как будет завершен период самоизоляции, работы будут производиться оперативно и по адекватной цене», - сказал директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.

Оставить заявку на поверку прибору учета нижегородцам можно на сайте www.nncsm.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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