Жители Нижегородской области освобождаются от поверки приборов учета коммунальных ресурсов на период самоизоляции
Жители Нижегородской области на период самоизоляции освобождаются от поверки приборов учета коммунальных ресурсов. Согласно постановлению Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», все индивидуальные приборы учета, поверка которых заканчивается в период с апреля 2020 по 1 января 2021 годы, можно будет использовать для передачи показаний без поверки вплоть до 1 января 2021 года.
Росстандарт и Росаккредитация обращают внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета – об этом сообщается на сайте Росстандарта. Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности.
«Мы также приостанавливаем поверку приборов учета у населения, но продолжаем принимать заявки на их проведение. Из заявок жителей региона будет сформирован лист ожидания. Как будет завершен период самоизоляции, работы будут производиться оперативно и по адекватной цене», - сказал директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.
Оставить заявку на поверку прибору учета нижегородцам можно на сайте www.nncsm.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU