2020-04-23T10:51:31+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде создали 15 граффити, посвященных ветеранам войны

Данная акция проходит в рамках проекта «Образ Победы»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде стартовал проект «Образ Победы». Реализацию этого проекта на себя взяло НРО Всероссийского общественного движения «Образ Победы». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В рамках этого проекта уличные художники создают портреты героев Великой Отечественной войны, - говорится в сообщении организаторов. – Свои шедевры они создают на фасадах трансформаторных подстанций, которые расположены во дворах тех домов, где живут ветераны войны.

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде нарисовано уже 15 граффити. Создание последнего изображения поддержало ГАУК НО «Региональное управление культурно-образовательными проектами».

- Эти портреты напоминают нижегородцам, что рядом с ними живет ветеран, - отметила руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина. – Ведь в каждой семье есть герой, о котором нужно хранить память.

Портрет ветерана Великой Отечественной войны Александра Николаевича Шевченко был нарисован на Волжской набережной в Канавинском районе. До этого граффити были созданы в Нижегородском кремле, а также на улицах Сурикова, Ванеева и Льва Толстого. Участниками этого проекта стали настоящие профессионалы и мастера стрит-арта. У каждого из них за плечами многолетний опыт работы в этой сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 апреля 2020 года составило 77 человек
Немецкие вирусологи выяснили, что от гриппа умирают чаще, чем от коронавируса
Жители Нижегородской области освобождаются от поверки приборов учета коммунальных ресурсов на период самоизоляции
В Нижнем Новгороде создали 15 граффити, посвященных ветеранам войны
Мытье рук во время пандемии: как и зачем?
Нижегородские врачи назвали первые симптомы коронавируса
В Верховном суде рассказали, как будут наказывать нарушителей режима самоизоляции
Центробанк потратил около пяти миллиардов долларов на поддержку рубля
Москва передаст Нижнему Новгороду 40 бывших в употреблении троллейбусов
Шесть автобусов добавят на маршруты, дублирующие отмененную маршрутку Т-67
Массовое производство защитных костюмов запущено в Дзержинске
Названы районы Нижегородской области, где нет случаев коронавируса
«Ново-Сормовское» кладбище увеличили на 7,4 га
Почему российских звезд госпитализируют с пневмонией, но при этом COVID-19 у них не находят
Штормовой ветер с сильными осадками надвигается на Нижегородскую область
В Нижегородской области стартует цикл онлайн-экскурсий по необычным достопримечательностям