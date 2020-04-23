В Нижнем Новгороде создали 15 граффити, посвященных ветеранам войны

23 Апр 2020 2020-04-23T10:51:31+03:00

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В Нижнем Новгороде стартовал проект «Образ Победы». Реализацию этого проекта на себя взяло НРО Всероссийского общественного движения «Образ Победы». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В рамках этого проекта уличные художники создают портреты героев Великой Отечественной войны, - говорится в сообщении организаторов. – Свои шедевры они создают на фасадах трансформаторных подстанций, которые расположены во дворах тех домов, где живут ветераны войны.

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде нарисовано уже 15 граффити. Создание последнего изображения поддержало ГАУК НО «Региональное управление культурно-образовательными проектами».

- Эти портреты напоминают нижегородцам, что рядом с ними живет ветеран, - отметила руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина. – Ведь в каждой семье есть герой, о котором нужно хранить память.

Портрет ветерана Великой Отечественной войны Александра Николаевича Шевченко был нарисован на Волжской набережной в Канавинском районе. До этого граффити были созданы в Нижегородском кремле, а также на улицах Сурикова, Ванеева и Льва Толстого. Участниками этого проекта стали настоящие профессионалы и мастера стрит-арта. У каждого из них за плечами многолетний опыт работы в этой сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU