2020-04-23T08:18:28+03:00
Общество

Мытье рук во время пандемии: как и зачем?

Необходимо знать о том, что необязательно мыть руки именно «антибактериальным» мылом
Валерия ГРОМОВА
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Мытье рук с мылом - процедура, которая известна всем с раннего детства, являющаяся важнейшей составляющей профилактики коронавирусной инфекции и действительно помогает сохранить уберечь свое здоровье от патогенных бактерий и вирусов. Необходимо знать о том, что необязательно мыть руки именно «антибактериальным» мылом. Обычное туалетное мыло, которое уже лежит у вас в мыльнице, отлично справляется с очищением рук. Мытье рук является ключевым компонентом в снижении риска огромного ряда инфекций, в том числе острых кишечных инфекций, гриппа и другие респираторные инфекции, а также новой коронавирусной инфекции. В связи с этим важно знать, как же правильно мыть руки.

Правильная методика мытья рук включает в себя использование мыла и теплой воды из-под крана. Есть несколько правил: нужно снимать все украшения, закатать рукава одежды. Перед нанесением мыла смочите руки в теплой проточной воде. Тщательно намыльте руки и в течение 30 секунд соблюдайте технику мытья рук. Тщательно ополосните руки теплой водой, чтобы удалить мыло. Вытрите руки полотенцем насухо.

Когда нужно мыть руки?

До: Приготовления еды, приема пищи, надевания контактных линз и нанесения макияжа, прикосновения к области инфекции кожи, ранам и другим поврежденным кожным покровам, проведения манипуляций медицинского характера.

После: Приготовления еды, кашля и чихания обработки загрязненного белья, ухода за больными, уборки и работы по дому и в саду, работы за компьютером и другой оргтехникой, поездки в общественном транспорте, контакта с домашними и любыми другими животным, работы, учебы, пребывания на открытом воздухе и в общественных помещениях, занятий спортом, прикосновения к области инфекции кожи и кожных ран, посещения туалета, контакта с деньгами.

Мойте чаще руки и будьте всегда здоровы!

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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